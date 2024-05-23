В России хотят ввести еще одно пособие для молодых мам

В Госдуму внесут законопроект о выплате женщинам до 25 лет единовременного пособия в 200 тыс. руб. за рождение ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, инициатором которого является группа депутатов от фракции ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что пособие предлагается выплачивать вне зависимости от материального положения матери.

Его можно будет получить на каждого ребенка, который родится, пока женщина не достигнет 25-летнего возраста.

До этого правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

В апреле глава Карелии Артур Парфенчиков предложил выплачивать 100 тыс. руб. студенткам высших и средних учебных заведений, родившим ребенка в возрасте до 25 лет.

Ранее в ХМАО отменили выплату на рождение первого ребенка.