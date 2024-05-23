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Участникам СВО предложили новый способ объединять судьбу со второй половинкой

«Известия»: участникам СВО предложили дать возможность заключать браки онлайн

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Shutterstock

Участникам специальной военной операции предложили дать возможность заключать браки со своими сожительницами онлайн и по биометрическим данным для того, чтобы уравнять эти отношения в правах с заключенными до мобилизации или поступления на контракт браками других военнослужащих. Об этом пишет газета »Известия» со ссылкой на законопроект.

Инициативу, представленную в Госдуме, также поддержали в Ассоциации банков России (АБР), где считают, что справедливым будет обладать право на наследство не только законным, но и фактическим членам семьи военнослужащего.

«Законодательное закрепление критериев фактического брака внесет ясность в вопросы наследования. Банки сталкиваются с тем, что люди живут вместе, совместно платят кредит, но при смерти одного из них второй не имеет никаких прав на собственность, для приобретения которой взят кредит», — пояснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

По мнению АРБ, подобную возможность необходимо предоставить не только военнослужащим ВС РФ, но и всем категориям, которые несут службу — в том числе сотрудникам Росгвардии и правоохранительных органов, а также пограничникам.

До этого Песков назвал «сложной субстанцией» тему оформления брака с покойными героями спецоперации.

Ранее правительство РФ поддержало запрет на увольнения вдов участников СВО.

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