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Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал »КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

Об объявлении воздушной тревоги в регионе пока не сообщалось, в отличие от Украины, где тревога звучит во всех регионах страны.

До этого сигналы воздушной тревоги в третий раз за день прозвучали во всех украинских регионах.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее шестую за день воздушную тревогу отменили в Белгороде.

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