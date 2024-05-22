Заблокировать «недружелюбных»: Карякин пожаловался в РКН на украинские песни

Российский шахматист Сергей Карякин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на музыкальных стримингах песни украинских исполнителей, которые зарабатывают в России «и в то же время донатят ВСУ». В Госдуме идею гроссмейстера поддержали. Певец и депутат Денис Майданов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о необходимости «защиты информационного поля» и предложил создать в стране закон о «гуманитарной безопасности».

Российский гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать в РФ песни украинских исполнителей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Написал обращение в адрес Роскомнадзора о недопустимости ситуации, когда в российских соцсетях и на аудиовизуальных платформах по-прежнему есть украинский контент, авторы которого нарушают наши законы, финансируют террористов из ВСУ. Очень жду результатов. Считаю, что имеем право выжигать всю эту мерзость каленым железом», — написал шахматист.

Как заявил Карякин в обращении к руководителю ведомства Андрею Липову, этот контент содержит «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими». В качестве примера шахматист привел композиции групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Вопли Видоплясова», а также Верки Сердючки, Макса Барских и других исполнителей .

В беседе с «Газетой.Ru» Карякин назвал несправедливым то, что «украинские исполнители зарабатывают на российских платформах и в то же время донатят ВСУ». Он заявил, что «получил полную поддержку общественности», а Роскомнадзор «очень оперативно отреагировал» и уже начал «блокировки определенных исполнителей».

«Я считаю, что тут нам не нужно разбирать, какая песня хорошая, а какая плохая. Если человек в целом для государства недружелюбный, то все должно быть заблокировано.

Мне кажется, тут же вопрос, что они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах. Единственное, что я могу отдельно подчеркнуть, что это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Потому что нужно разбираться с каждым конкретным случаем и примером. Там тоже есть абсолютно нормальные люди. Но я как раз выступаю против тех, кто пошел против нашей страны. Их нужно блокировать, на мой взгляд», — заявил Карякин.

Сергей Карякин также добавил, что готов и в будущем писать письма в Роскомнадзор, если на российских стриминговых платформах будут другие артисты, финансирующие ВСУ. Кроме этого, он призвал и других людей не стесняться и обращаться в ведомства с такими запросами.

«В целом, мне бы просто хотелось, чтобы наше общество сплотилось и поняло, что на самом деле подобные запросы, они действительно работают и любой человек может написать, и если правда на его стороне, грубо говоря, то вполне могут заблокировать. Поэтому не стесняйтесь, пишите и все и давайте бороться вместе за правду», — заключил шахматист.

«Необходим системный подход»

В Госдуме идею Карякина поддержали. Российский певец и депутат Денис Майданов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что россиянам необходимо «защищать информационное поле», и предложил создать в стране закон о «гуманитарной безопасности».

«Россия всегда была открыта для культурно-музыкального обмена и сотрудничества. Но в настоящее время я также считаю, [что] присутствие в нашем гуманитарном пространстве творчества, направленного против России и всего российского, категорически неприемлемо. Мы должны защищать наше информационное поле.

И еще — нам необходимо перестать работать «вручную» только с помощью Роскомнадзора, нам необходим системный подход на государственном уровне к этому вопросу. Уже пора нам в Государственной думе создавать новый «Закон о гуманитарной безопасности страны». Готов совместно с Общественной палатой начать эту работу», — подчеркнул Майданов.

Как российские стриминги удаляют музыку

Сейчас стриминговые сервисы блокируют какой-либо контент по запросу от органов власти. Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после получения такого запроса стриминги обязаны выполнить его в течение 24 часов. В противном случае блокировке подлежит сам сервис до момента, пока он не исполнит требование властей.

При этом, как отмечает «Яндекс Музыка» в отчете о прозрачности, сервис рассматривает только те запросы государственных органов, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным и юридическим требованиям.

Так, за период с января 2023 по март 2024 года стриминговый сервис удалил 4503 единицы контента (они включают в себя музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов).

Если же запрос на удаление не соответствует требованиям закона, «Яндекс Музыка» его отклоняет.

Другие российские музыкальные стриминги публично не раскрывают механизмы рассмотрения подобных запросов, а также до сих пор не сообщали, какое количество контента было заблокировано на платформах по требованию властей. Однако в соответствии с законом они также обязаны удалять запрещенный в РФ контент в течение 24 часов с момента получения запроса.