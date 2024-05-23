В конгрессе США показали карту России с зоной досягаемости американскими ракетами

Председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины.

В свою очередь Блинкен, по сути, ушел от ответа, сказав, что украинская сторона должна самостоятельно принимать такие решения. Слова Блинкена вызвали неудовольствие Маккола, вновь заявившего, что запрет на нанесение ударов в глубь территории России крайне опасен и вреден для Украины.

До этого Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают и будут продолжать поддерживать попытки Украины выйти на границы 1991 года.

Ранее спикер Джонсон поддержал идею разрешить ВСУ бить по России западным оружием.