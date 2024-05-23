В Израиле хотят вернуться к переговорам с ХАМАС

Военный кабинет Израиля поручил вернуться к переговорам по обмену заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны, издание утверждает, что переговорной группе от Израиля дано поручение продолжить переговоры с радикальным движением для того, чтобы добиться освобождения захваченных израильтян.

До этого телеканал CNN заявил, что представители египетской разведки тайно изменили условия подписанного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня и урегулировании конфликта, это привело к срыву соглашения двух сторон.

В начале мая сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал премьера Катара и главу разведки Египта о готовности к перемирию.

Ранее Израиль открыл огонь по Рафаху.