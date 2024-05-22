«Готовили войну против нас»: Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану Депутат Затулин назвал Пашиняна негодяем за обвинения стран ОДКБ в помощи Баку

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагоном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные государства политик не назвал. Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что «не надо догадываться», что Пашинян имел в виду Россию и Белоруссию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в подготовке в 2020 году войны в Нагорном Карабахе против Армении, сообщило РИА Новости. При этом конкретные государства Пашинян не назвал. В ОДКБ, помимо Армении, входят также Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — заявил премьер-министр Армении на правительственном часе в парламенте.

Пашинян утверждает, что эти две страны создали имитацию помощи Армении. При этом, по его словам, военные действия в Карабахе в 2020 году были направлены на ликвидацию независимости Армении. Армянский премьер-министр отметил, что попытки ликвидировать независимость продолжались и после 2020 года. Однако сейчас, как заявил Пашинян, эти угрозы нейтрализуются благодаря процессу делимитации границы с Азербайджаном.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя слова армянского премьера в беседе с «Газетой.Ru», назвал Пашиняна лжецом и негодяем.

«Пашинян лжец и негодяй, который пытается направить гнев армянского народа на Россию, провалив и проиграв все то, за что его предшественники и весь армянский народ боролись в течение многих лет», — отметил Затулин.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что две страны, про которые говорил Пашинян, — это Россия и Белоруссия, депутат подчеркнул, что такое мнение правомерно.

«И, по-моему, для этого не надо догадываться», — заключил Затулин.

Как Ереван критиковал ОДКБ

Пашинян не впервые критикует ОДКБ за позицию организации по вопросу Нагорного Карабаха. В 2022 году на заседании Совета глав государств ОДКБ армянский премьер заявил, что организация не ответила на просьбы о помощи в 2020 и 2021 годах, когда, по мнению армянской стороны, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. В сентябре 2022 года ОДКБ также отказала Еревану после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном.

В феврале 2024 года Пашинян заявил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства. Суть заморозки, по словам премьера, будет означать отсутствие постпреда страны при альянсе и неучастие в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях.

При этом в пресс-службе организации рассказали, что не получали от Армении официальных заявлений о заморозке членства.

В марте Пашинян снова пригрозил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. По словам премьера, ОДКБ заверила Армению в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Политик уточнил, что Ереван просит партнеров по организации ответить, где находится эта зона ответственности.

«Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда — не могу сказать», — заявил Пашинян.

В Организации Договора о коллективной безопасности на вопрос Еревана ответили, заявив, что ОДКБ считает зоной своей ответственности в Армении суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц.

Пашинян после этого заявил, что задается вопросом о целесообразности участия Армении в ОДКБ. По его словам, организация не взяла на себя функции механизма, на который страны-члены могут надеяться. В связи с этим, как рассказал премьер, армянское общество задается вопросом, почему страна до сих пор остается членом ОДКБ.

«Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», — заключил Пашинян.

После этого в армянском министерстве иностранных дел отметили, что настаивают на необходимости наладить работу механизмов организации.

«ОДКБ — это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. <...> Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», — заявил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

В МИД РФ при этом сообщили, что сожалеют, что власти Армении продолжают безосновательно подвергать ОДКБ публичной критике. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к республике в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ.

В мае стало известно, что Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ и в утверждении бюджета на 2024 год. В организации заявили, что были в курсе подобного решения Еревана, однако оно не означает, что страна перестает быть членом ОДКБ.