«Желание развязать мировую войну»: почему Зеленский жалуется на Запад

Владимир Зеленский обрушился с критикой на своих западных партнеров за их «нерешительность» в рамках конфликта на Украине. Политик выступил за отправку иностранных войск, разрешение бить зарубежным оружием по российской территории и призвал НАТО сбивать воздушные цели над его страной. А отказ от исполнения его просьб Зеленский связал с нежеланием Запада полностью рвать связи с Москвой. Что о требованиях украинского лидера говорят в России, — в материале «Газеты.Ru».

Украинские жалобы

США и Европа должны сделать больше для защиты Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. В интервью The New York Times политик критически оценил помощь западных партнеров, в том числе их нежелание помогать с противовоздушной обороной Украины напрямую.

«В чем проблема? Почему вы не можете их [российские ракеты] сбить? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Так в чем же проблема вовлечения стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбивайте то, что находится в небе над Украиной. И дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах», — отметил Зеленский.

Украинский лидер отдельно выделил ограничения на удары иностранными вооружениями по российской территории. По его мнению, их необходимо снять, так как это якобы не сделает НАТО частью конфликта, но поможет лишить Москву «преимущества» на поле боя.

Зеленский поддержал разговоры об отправке на Украину западных войск, хотя заметил, что пока все эти обсуждения идут лишь на уровне риторики. С точки зрения украинского лидера, Запад показывает нерешительность в вопросах, связанных с конфликтом из-за двух моментов, опасения ядерного конфликта с Россией и желания сохранить с ней экономические и дипломатические отношения.

«Все держат дверь слегка приоткрытой», — заключил Зеленский.

«Путь к конфликту Россия — НАТО»

Новая критика Запада из уст Зеленского прозвучала на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте. Россия успешно проводит наступательные действия на харьковском направлении. Провалы украинской армии в Киеве объясняют нерешительными действиями партнеров, требуя от них все больше вооружений, снарядов и финансовой помощи.

Опрощенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы сходятся на том, что Запад отказывается выполнять все желания Зеленского, потому что понимает все возможные риски. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что лидер Украины в целом неадекватный человек.

«Его требования и цели, которые он обозначает, в случае выполнения приведут к огромной катастрофе. Мы слышали от него заявления и о «грязной бомбе», уничтожении русской нации и захвате наших территорий. Какой-то бред, да и только. Если Запад попытается весь этот бред реализовывать, то все человечество столкнется с серьезными вызовами. Вероятно, большинство мировых политиков это понимает. Зеленский пытается оправдаться перед Западом за невыполненные обещания и поручения. Чем хуже будет ситуация, тем громче и неадекватнее будут его заявления», — добавил депутат.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Зеленский хочет, чтобы конфликт на Украине перекинулся на весь мир.

«У Зеленского маниакальное желание развязать мировую войну. То, к чему он призывает, ведет к прямому конфликту стран НАТО с Россией. А если он вдруг произойдет, то ничего живого в Европе не останется, да и Украина перестанет существовать. Зеленский настолько завис в своем угаре власти, что не замечает, как лишает свою страну будущего. Вероятно, на Западе это уже поняли и будущее украинского лидера предрешено. Он не оправдал надежд, скорее всего, не стоило на Зеленского им делать ставку», — подчеркнул сенатор.

Смутные перспективы

С начала российской специальной военной операции в конце февраля 2022 года последовательная критика собственных партнеров стало частью внешней политики Украины. Нельзя сказать, что такой подход оказался полностью провальным. Постепенно Киеву удалось добиться от Запада поставок тяжелых вооружений, современных дальнобойных крылатых ракет и даже истребителей. Впрочем, запрет на использования вооружений для атак по территории России и прямое участие НАТО в обеспечении противовоздушной обороны Украины пока сохраняется.

Как заявил «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, более серьезные шаги со стороны Запада возможны, все зависит от развития конфликта.

«Если военная ситуация для Украины станет катастрофической, тогда на Западе начнется очень активная дискуссия на тему того, что делать дальше. Выбор будет между капитуляцией Киева на условиях России, либо попыткой его спасти. Чем закончится обсуждение, неизвестно. Прямое участие НАТО под своим флагом вряд ли возможно. Однако появление коалиции желающих стран, принявших участие по собственной воле, а не от имени альянса, может быть», — считает эксперт.

В то же время заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что Запад изначально не собирался воевать с Россией.

«Зеленский очень хочет, чтобы они воевали за Украину. Это никогда не случится, такой сценарий изначально не предполагался. Запад все что может — делает. Снаряды, тяжелые вооружения, бронированные машины и какое-то количество средств противовоздушной обороны они поставляют. Другой вопрос, что на Украине уже ломается моральный дух войск и с этим западные страны ничем помочь не могут. Запад никогда за Украину воевать не будет. Скорее всего, США не готовы воевать даже за некоторых своих союзников, что уж говорить о Киеве, который таковым не является», — резюмировал эксперт.