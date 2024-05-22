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«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы

Хет-трик Лукмана принес победу «Аталанте» в финале Лиги Европы

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Reuters

Итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» в финале Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в ирландском Дублине, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось о том, что два итальянских клуба намерены приобрести Миранчука.

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