Силовики в ходе обыска в офисе журнала «Компания» изъяли компьютерную технику

Силовики в ходе обысков в офисе делового журнала «Компания», расположенного в районе Якиманка в Москве, изъяли компьютерную технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

До этого СМИ опубликовали кадры с места события, на которых видны можно увидеть полицейские автомобили, стоящие у здания.

В конце апреля сотрудники ФСБ провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Позднее стало известно, что обыски связаны с делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее полиция провела обыск у экс-помощника бывшего депутата Госдумы Рашкина.