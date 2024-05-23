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В России открыли самый большой музыкальный фонтанный комплекс в Евразии

Самый большой музыкальный фонтанный комплекс в Евразии открылся в Благовещенске

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Власти Приморского края заявили об открытии в Благовещенске светомузыкальной аллеи фонтанов, которая является самым большим фонтанным комплексом в Евразии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии», — говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что аллею фонтанов возвели рядом с главной площадью города. Она является частью культурного центра «Трибуна Холл», в который также войдут музей Российско-китайской дружбы, детский центр и музей динозавров.

Комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Фонтаны дополняют прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение.

В апреле в Орле открылся умный светомузыкальный фонтан длиной 80 метров.

Ранее в Москве сломали скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот».

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