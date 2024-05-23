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Решение ЕС о санкциях в отношении активов России вступило в силу

Вступило в силу решение Евросоюза о санкциях в отношении российских активов

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Global Look Press

23 мая в Европейском союзе начинает действовать решение, которое обязывает депозитарии переводить 90% доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов РФ, в бюджет ЕС, который затем выделит эти средства на военную помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Это решение было окончательно утверждено два дня назад на заседании Совета Евросоюза. В соответствии с ним
депозитарии, хранившие чрезвычайные доходы от активов Росси, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны два раза в год отправлять в бюджет Европейского союза. Затем этими средствами будет финансироваться военная помощь Украине.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону невыгодно признавать Россию спонсором терроризма.

Ранее Бельгия отказала ВТБ в разблокировке активов клиентов.

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