Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии. Об этом написало издание Politico.

Как говорится в статье Зеленский может использовать эти поездки для обращения за дополнительной помощью для Украины у западных стран. Согласно данным источников, глава Украины намерен обратиться к странам за большей поддержкой и попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Эти поездки могут стать первыми после отмены международных визитов Зеленского из-за продвижения российских сил в Харьковской области.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский урежет «формулу мира» для конференции по мирному урегулированию в Швейцарии. Формула будет сокращена с десяти до трех пунктов, то есть более чем втрое. На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.