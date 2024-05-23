Педиатр рассказала, что происходит с ребенком при отравлении тяжелыми металлами

В природе известно более 40 видов тяжелых металлов, некоторые из которых отличаются особой токсичностью. О том, какими последствиями детям грозит отравление тяжелыми металлами, «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Светлана Джума.

По ее словам, наибольшей токсичностью отличаются мышьяк, ртуть, кадмий и свинец. Именно эти элементы чаще всего встречаются в природе, а также образуются в результате жизнедеятельности человека, представляя особую угрозу для неокрепшего детского организма.

«Мышьяк и ртуть — лидеры по уровню токсического воздействия на организм. Первый элемент содержится в максимально высокой концентрации в выхлопах автомобилей, выбросах химических предприятий, а также в морской воде. Во время купания ребенок может получить большую дозу мышьяка, а вместе с этим и сильное отравление. Ядовитый металл, поступая в детский организм, постепенно накапливается в разных органах (кишечник, печень, почки), а также коже и волосах, провоцируя развитие серьезных патологий, таких как невропатия (психоэмоциональные расстройства), почечная недостаточность, снижение остроты слуха, нарушения речи и другое» — предупредила Джума.

Что касается ртути, то, по ее словам, этот металл токсичен в любой форме. Особенно опасна для ребенка метилртуть, которая в избытке содержится в морской рыбе и морепродуктах. При частом употреблении рыбы метилртуть (опасный нейротоксин) накапливается в печени, почках и мозге, вызывая нарушения работы нервной системы, частые судороги, иногда — повышенную ломкость костей.

Педиатр также обратила внимание, что серьезный вред здоровью причиняет — кадмий. Как ни удивительно, но основной источник этого металла — пищевые продукты. Особенно много элемента в зелени (кинза, петрушка, сельдерей), бобовых, капусте и картофеле. При частом употреблении салатов или смузи ребенок может получить не только порцию полезных витаминов, но и отравление кадмием. В результате у ребенка нарушается работа жизненно важных органов, в том числе головного мозга и почек. В некоторых случаях у детей наблюдаются повышенная утомляемость и анемия.

Главным источником свинца являются выхлопные газы. Хроническое отравление этим элементом в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям — нарушаются процессы кроветворения и обмен веществ, сильно страдает сердечно-сосудистая система.

«При дефиците кальция и железа в организме токсичность свинца повышается. Более того, свинец способен замещать кальций в суставах, вызывая патологии опорно-двигательного аппарата у детей», — подчеркнула врач.

Также она предупредила, что родители часто путают симптомы отравления тяжелыми металлами у детей с обычной утомляемостью, стрессом или хроническими заболеваниями. Чтобы правильно разобраться в ситуации и вовремя скорректировать дисбаланс полезных и вредных веществ в организме ребенка, нужно провести лабораторные исследования в медучреждении.

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