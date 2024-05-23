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Администрация США ведет переговоры о передаче КПП «Рафах» под контроль европейской миссии

Politico: США ведут переговоры о передаче КПП «Рафах» под контроль миссии ЕС

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The Egyptian Ministry of Health/Reuters

Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом, Египтом и Израилем о передаче контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа европейской миссии. Об этом сообщает американская газета Politico.

По информации издания, администрация США проводит консультации с европейской миссией по мониторингу ситуации на КПП «Рафах» о помощи в возобновлении работы пункта. Так Вашингтон пытается найти выход из тупика, в который в вопросе обеспечения безопасности на границе попали Израиль и Египет. В условиях, когда израильская армия может провести военную операцию на юге сектора Газа, США просят европейскую миссию помочь открыть и взять под контроль КПП «Рафах». В случае успеха переговоров объем гуманитарной помощи для палестинцев должен значительно возрасти.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание независимой Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.

Ранее в Совфеде предрекли продолжение процесса мирового признания Палестины.

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