Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова цитирует »Sputnik. Грузия».

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут «майдан», мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер раскритиковал решение Венецианской комиссии, которая посоветовала Тбилиси отозвать законопроект об иностранных агентах. Кобахидзе отметил, что Грузия не должна «украинизироваться», так как это приведет к катастрофическим последствиям для государства.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал западных партнеров, которые стремятся втянуть страну в войну с Россией, реализовывать свои интересы посредством Прибалтики и оставить Грузию в покое.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона против иноагентов.