Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии объяснили подоплеку критики закона об иноагентах

Премьер Грузии заявил, что стране не нужен «майдан» и открытие «второго фронта»

close
100%
KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова цитирует »Sputnik. Грузия».

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут «майдан», мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий», — заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер раскритиковал решение Венецианской комиссии, которая посоветовала Тбилиси отозвать законопроект об иностранных агентах. Кобахидзе отметил, что Грузия не должна «украинизироваться», так как это приведет к катастрофическим последствиям для государства.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал западных партнеров, которые стремятся втянуть страну в войну с Россией, реализовывать свои интересы посредством Прибалтики и оставить Грузию в покое.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона против иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами