Что станет с Украиной после «дня нелегитимности»?

Для украинской политики приближается час «Ч». 20 мая — последний день, когда Владимира Зеленского можно назвать законным президентом Украины. Уже 21 числа он потеряет легитимность, перейдет в статус «узурпатора» — и тогда в Киеве сразу же наступят тьма, тлен и разруха… Или нет?

Чтобы понять, что на самом деле ждет Украину после «дня нелегитимности», разберемся, откуда этот вопрос вообще появился. Проблема легитимности Зеленского появилась в разговорах украинских оппозиционеров примерно в феврале этого года. Первыми ее начали вбрасывать так называемые «порохоботы» — сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Затем она расползлась через украинские СМИ по другим оппозиционным тусовочкам и только затем была успешно подхвачена Россией.

В сути проблема легитимности Зеленского очень проста и вертится вокруг разных трактовок украинской конституции. Президент Украины вступил в должность 20 мая 2019 года, следовательно, 20 мая 2024-го заканчивается пятилетний конституционный срок его полномочий. Дальше глава государства либо заступает на второй срок, либо передает власть преемнику. Но вот незадача: все это решается по результатам выборов, а выборы отменили из-за военного положения (забавный факт: до февраля это никого не смущало, а оппозиция Украины сама горячо поддержала отмену голосования).

Оппозиция указывает, что в конституции Украины есть такая статья под номером 83: в ней четко прописано, что при военном положении полномочия автоматически продлеваются только у Рады, а вот про президента там нет ни слова.

Значит, после 20 мая Зеленский должен добровольно сложить полномочия и уступить пост главы государства официально легитимному спикеру парламента. Это второй человек в иерархии украинской власти.

У сторонников Зеленского своя правда. В конституции Украины есть статья 108 — там не менее четко прописано, что текущий президент исполняет полномочия до вступления в должность нового президента. Про отставку из-за истечения срока полномочий ничего нет, значит, Зеленский может сидеть на своем посту хоть сколько при условии, что военное положение будет действовать.

Оба варианта отдают железобетонной логикой, и чья логика железобетоннее — неясно. Да и не сказать, что спорящие стороны вообще стремятся прийти к истине. Они могут обратиться за разъяснением в конституционный суд, но ни оппозиция, ни Зеленский не делают этого. И так со временем тема легитимности Зеленского просто заглохла: вопрос вроде бы по-прежнему висит в воздухе, но обсуждать его уже никто не хочет.

Почему так вышло? Ну, с Зеленским все предельно ясно. В его офисе боятся, что конституционные судьи, с которыми у президента Украины вышел неприятный конфликт в 2021 году, намеренно подкинут ему свинью. Поэтому там предусмотрительно не лезут на рожон.

Куда интереснее мотивация оппозиции, которая спустила эту тему на тормозах — хотя сама же ее подняла и по идее должна быть заинтересована в положительном для себя решении вопроса.

А там своя дилемма. Если убирать старого президента, значит, его надо заменить кем-то новым. До поры до времени сохранялись надежды, что в стан оппозиции ворвется Валерий Залужный — единственный человек на Украине, чьи рейтинги доверия превышают показатели Зеленского. Но Залужный не проявил интереса к политике, а другой объединяющей фигуры у разношерстной массы критиков Зеленского не оказалось. У всех видных фигур, будь то Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Дмитрий Разумков или другие, рейтинги ниже плинтуса.

Есть и другая проблема. Если оппозиция продолжит настаивать на том, что Зеленский нелегитимен, есть риск, что украинская власть в ответ обвинит ее в работе на Кремль и рассадит по решеткам. В условиях масштабного вооруженного конфликта общественность это легко примет — тем более, что в соцопросах украинцы предпочитают, чтобы нынешний президент оставался у руля до конца конфликта. В этих условиях качать лодку никто не торопится, и 20 мая, скорее всего, пройдет для Украины незамеченным.

Потенциальное изменение юридического статуса Зеленского с «президента» на «врио президента» или «узурпатора» тоже не будет иметь никакого значения. В материальном мире с 20 на 21 мая ничего не поменяется — Зеленский останется президентом, его министры продолжат сидеть на своих местах, а в Раде по-прежнему будет доминировать партия «Слуга народа».

Означает ли это, что президенту Украины не стоит волноваться? Отнюдь. С 21 мая проблема легитимности будет висеть над ним, как дамоклов меч. Зеленский может чувствовать себя спокойно ровно до тех пор, пока он будет прочно держать в руках все рычаги власти. А вот если его позиции по какой-то причине начнут шататься, тогда критики могут снова припомнить ему узурпацию власти — и даже попробовать развить эту тему в нечто большее.

Но это будет уже совсем другая история.

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