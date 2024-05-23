Добычу воблы могут запретить

Промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море могут надолго запретить. Как пишет газета «Известия» , губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что эта рыба находится на грани вымирания.

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Бабушкин выразил поддержку решению Минсельхоза России о полном запрете вылова воблы, за исключением периода с 20 по 30 апреля.

Губернатор назвал эту рыбу важным достоянием региона, подчеркнув ее значимость для области. Бренд «Астраханская вобла» даже зарегистрирован в Роспатенте.

Эксперт из «Народного фронта. Аналитика» и старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН Сергей Яковлев объяснил сокращение популяции воблы из-за чрезмерного промысла, интенсивного любительского рыболовства, браконьерства и ухудшения экологии.

Состояние запасов воблы оценивается как «депрессивное», с прогнозом на 2025 год на уровне 16,9 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн ниже, чем в 2024 году, и ниже минимальной величины запаса в 20 тыс. тонн, необходимой для самовоспроизведения популяции. За последние сто лет популяция значительно сократилась.

Уловы воблы в Астраханской области в 1930 году превышали 240 тыс. тонн, составляя до четверти всего улова рыбы в стране, но в 1990 году этот показатель упал до 18 тыс. тонн. В прошлом году уловы сократились до менее чем 1 тыс. тонн.

Сергей Яковлев считает, что однолетний запрет на вылов рыбы будет недостаточно эффективным, поскольку самки созревают на третий-четвертый год жизни, и потомство сможет принять участие в нересте только через три года. Поэтому он предлагает установить запрет как минимум на 3-4 года.

Ранее Россия стала чаще поставлять рыбу за рубеж.