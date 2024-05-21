«Шеф наконец-то меня заметил!» Почему люди ведутся, когда им пишет «начальник»

Новые технологии и глобальная цифровизация активно внедряются в нашу жизнь, обещая улучшения. Однако мошенники используют эти инновации для корыстных целей. Киберпреступники первыми осваивают технологии, быстро учатся и совершенствуют новые методы обмана, разводя жертв по щелчку пальцев.

Иммунитет к звонкам от «правоохранительных органов» и «сотрудников банков» выработался даже у большинства пенсионеров, но новинка разводов не заставила себя долго ждать. Новой платформой мошенники выбрали Telegram. Злоумышленники освоили возможности искусственного интеллекта и рассылают голосовые сообщения, которые сложно отличить от настоящего человеческого голоса. Чтобы научить ИИ делать убедительные дипфейк-аудио, они используют соцсети для создания убедительных фейковых аккаунтов, при этом всегда скрывают номер телефона. Фото и описание для аккаунта берут из мессенджеров человека, которого хотят подделать.

Чаще всего сейчас подделывают аккаунты людей, которые находятся на руководящих должностях, чтобы с высоты их положения разводить сотрудников.

По логике, людей должен насторожить необычный поступок знакомого или руководителя. Если шеф никогда не писал лично, стоит удивиться и проверить: а тот ли человек на проводе? Но даже если руководитель всегда использовал корпоративный мессенджер в СРМ-системе, максимум писал в WhatsApp, а тут вдруг врывается в Telegram, это редко кого настораживает. Логические рассуждения отключаются, срабатывает личное отношение. Например, уважение к человеку, от лица которого обращаются. Сомнения могут быть, но они возникают только у людей недоверчивых или тех, кто предпочитает перепроверять факты.

В большинстве же случаев сработает узнавание по фото, описанию в профиле, а может быть, и отправленное голосовое сообщение. Сомнение отбрасываются, и включается гордость: «Написал не кому-то, а мне!» Из-за этого люди закрывают глаза на очевидные несостыковки.

Многим не хватает признания заслуг на работе, и они хотят, чтобы их заметили. А тут руководитель компании обращается по имени, по-свойски в чате. Это как знак внимания, знак доверия, знак уважения и долгожданного признания. Внимание руководителя, а тем более высокого, очень приятно и важно для людей, особенно для недооцененных и не до конца реализовавшихся. Без сомнения клюнут на сообщения «от шефа» те, кто недоволен своей жизнью, засиделся на рутинных задачах и хочет расти карьерно и финансово. Конечно, они на фейковые сообщения ведутся прежде всего.

Здесь вопрос не только самооценки, но и некой самоценности, принятия своей значимости вне зависимости от мнения других людей.

Например: утро, Павел едет на автобусе на работу и, как обычно, листает сториз. Вдруг всплывает сообщение с незнакомого номера. Смотрит профиль — это шеф или даже директор компании с его привычным фото и описанием профиля. Легкое удивление, но его быстро перекрывает приятная волна тепла: «Меня заметили».

Сообщение: «Паш, это номер нашего партнера, срочно переведи ему 50 000. Потом все объясню!»

Мысль «меня заметили» закрывает Паше логическое мышление, к тому же это шеф, его поручения надо выполнять. «Может, это не по работе, но как же приятно, что он написал мне», — и включается нереализованный синдром спасателя. В рамках треугольника Карпмана, где есть жертва, преследователь и спасатель: здесь включается спасатель, но такой корыстный, который позже перейдет в преследователя. Появляется мысль: «Я сейчас окажу услугу, и он мне будет должен». Деструктивные модели поведения могут сподвигнуть человека на нерациональные действия.

Еще один момент: когда люди думают, что у Паши есть свободные 50 тысяч, ему это приятно. Такая грубая лесть. Она особенно приятна людям, которые не способны отрефлексировать и осознавать общее истинное положение вещей. Даже если у человека ипотека, нужно заплатить за дополнительные занятия детям и отложить на отдых. Павел отвлекается от сториз и без задней мысли заходит в приложение банка. Вот, шеф, поручение выполнено. Деньги улетают, и, только придя на работу, мужчина узнает, что попал…

Другой вариант развития событий. Днем Свете приходит голосовое сообщение от «начальника». В нем коротко он говорит, что скоро ей поступит звонок из министерства, на него нужно ответить и решить проблему. Света, конечно, верит, особенно, если в сообщении были слова «срочно, важно», а в голосе была тревога. Как раз эти слова повышают уровень напряжения, тревоги, ну и как следствие стресса, и мешают рационально мыслить человеку. Мошенники это знают и не дают жертве времени одуматься, чтобы здраво оценить ситуацию.

Шеф в прямом смысле слова «сказал», значит, надо делать. Поступает звонок, и бедная сотрудница, чтобы у компании не было проблем с контрольными ведомствами, переводит деньги.

Чтобы не попасться на уловку, важно помнить, что финансовые вопросы не решаются таким образом. Это должно происходить в стенах компании. Личные просьбы нужно перепроверять: написать/позвонить начальнику в другом мессенджере. Прежде чем реагировать на неожиданное сообщение, нужно задать уточняющие вопросы. Мошенники не могут знать деталей, поэтому оставят их без ответа.

Не выполнить срочное поручение из мессенджеров — рискнуть работой, потерять доверие руководства и подставить себя. Вот о чем думает человек в момент атаки. Ему сложно включить критическое мышление, перевести дух, подумать и принять правильное решение. Мошенники на это и рассчитывают. Иногда псевдобосс пишет: «Это очень серьезное задание. Никто не должен о нем знать!» Половину жертв это пугает, другую — подкупает. Ведь именно ему доверили тайную операцию.

Причины, почему люди верят подобным схемам: доверчивость, тревожность, неуверенность в себе и отсутствие критического мышления. Снижение критического мышления — болезнь современности.

Люди проводят в гаджетах массу времени. Один контент сменяет другой. Доказано, что у просмотра коротких роликов есть специальный алгоритм, который затягивает. В итоге человек просматривает огромное количество информации и просто не успевает ее оценить. Через некоторое время абсурд, насилие и другие негативные вещи переходят в ранг нормы.

Но критическое мышление никогда не поздно развить. Этот навык полезен в любой ситуации, особенно чтобы не попадаться в лапы мошенникам.

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