Автоматы по продаже кошек и собак появились в Китае

В нескольких городах Китая установили торговые автоматы по продаже домашних животных, что вызвало возмущение общественности. Об этом пишет Oddity Central.

Видео с кошками, маленькими собаками и грызунами, запертыми в маленьких замкнутых отсеках, стало вирусным в китайских соцсетях.

На снятом в Пекине ролике можно увидеть, как кошки спят в прозрачных камерах, размер которых позволяет животным лишь развернуться. Торговый автомат рекламировался как первый в Китае по продаже живых домашних животных, но несколько пользователей отметили, что видели подобные стенды в других китайских городах.

Позже китайские СМИ подтвердили эту информацию и показали рекламу компаний, производящих эти автоматы.

Как отмечает издание, это не первое проявление жестокого обращения с животными в КНР. В стране уже продавались «живые брелоки» с маленькими рыбками и черепахами, искусственно окрашенными лягушками и крашеными цыплятами.

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