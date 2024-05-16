Дело министра-убийцы: почему оно всколыхнуло Россию?

Российский сегмент интернета не утихает последние несколько дней: все обсуждают дело Куандыка Бишимбаева, экс-министра экономики Казахстана, который убил свою жену.

Бывший чиновник получил 24 года лишения свободы. Его признали виновным в истязании и убийстве Салтанат Нукеевой, совершенном с особой жестокостью.

Об этом написали все Telegram-каналы, причем даже те, авторы которых едва ли не впервые вообще слышат слово «Казахстан». Новостные, личные, развлекательные паблики, блоги об отношениях, светские сплетни — буквально все. До этого авторы и читатели несколько недель с замиранием сердца следили за судебным процессом. Что уж скрывать: я сама посмотрела два огромных репортажа об истории Бишимбаева и даже занесла мышку над третьим, но остановила себя невероятным усилием воли.

Давайте попробуем разобраться, с чем связан этот информационный ажиотаж.

Безусловно, масла в интернет-огонь подлили популярные блогеры и журналисты, которые освещали это дело, в частности, Ксения Собчак. Но не все, что они делают, обсуждается так массово. Тогда что же нас триггернуло?

На мой взгляд, причин несколько. Первая — конечно, статус Бишимбаева. Бывший министр, богатый человек, по слухам, в свое время любимчик Нурсултана Назарбаева. Совершенно не последний человек. И многие думали, что ему удастся выйти из воды если не сухим, то максимум — со слегка подмоченной репутацией. Поэтому следить за процессом хотелось особенно пристально.

Второй важный момент — это ужас перед тем, что домашнее насилие, как оказалось, удел не только лишь маргиналов.

До сих пор многие уверены, что женщин бьют исключительно представители малообразованных слоев населения. Вот эта классика: напились, она ему нахамила, обозвав скотиной и бездельником, он в ответ ей двинул по лицу. Она сначала вызвала полицию, наутро проспалась и побежала забирать заявление…

Картина чудовищная, но далекая от большинства. Это убеждение словно бы защищает наше сознание, мы рассуждаем примерно так: «Со мной не может такого случиться, я не такая, мой мужчина не такой, насилие — где-то за пределами моего мира».

А в случае с Бишимбаевым оказывается, что нет. Что вот он — образованный высокопоставленный человек, так красиво ухаживавший за девушкой, впоследствии начал ее избивать, а затем и вовсе убил. Что же это значит — что социальное положение не гарантирует безопасность? Это слом шаблона, это пугает и, конечно, притягивает внимание.

А еще важно, что Казахстан по многим параметрам оказался нам близок. Мы смотрели на эту историю буквально как в зеркало. Да, это мусульманская страна, но если изучить кадры из зала суда, расследования журналистов, мы заметим, что большинство героев говорят по-русски, одеты так же, как в России, мыслят очень похоже. И это опять же привлекает, потому что так напоминает наши реалии, и пугает — ровно по той же причине.

Наверное, многие задавались вопросом: а могло бы нечто подобное произойти в России? Да, почему бы и нет?

А что случилось бы в таком случае дальше? Был бы судебный процесс таким же громким? Послужил бы он поводом для принятия таки закона о домашнем насилии, как это случилось в Казахстане? И нужен ли нам этот закон?

Интерес к делу Бишимбаева подстегнули и комментарии, которые порой страшнее самого сюжета. Тысячи, а то и десятки тысяч женщин начали рассказывать свои истории во всех пабликах и соцсетях, и это пугает. Домашнее насилие имеет огромный масштаб.

Вот буквально несколько комментариев под роликом Собчак: ​​«Отец избивал мать. Бил однажды мокрой простыней, которую мама попросила отжать его после стирки». «Мою сестру бил муж, много лет. Даже беременную. Она молчала. Почти 20 лет… Дошло до того, что пьяный сбил с ног и ударил ногой по лицу». «Сосед избивал женщину, она кричала так, что было страшно. Позвать на помощь она боялась. На улице во дворе многоквартирного дома все было слышно».

Страшно? Очень.

Но страшно не только это. Еще страшнее разгул мизогинии, который мы видим там же — в комментариях. «А чего она ждала? А почему она не уходила? Погналась за богатством — вот и получила!» Как будто бы деньги и статус оправдывают насильника: дескать, он обеспечивает красивую жизнь, так что извольте расплачиваться, девушки.

Так что интерес, пожалуй, объясним. Нет ответа только на вопрос, что делать — и с домашним насилием, и с такой неоднозначной реакцией на него.

Что ж, посмотрим на соседей.

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