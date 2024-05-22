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Яндекс Лавка представила собственную марку готовой еды в 6 регионах России

Продажи готовой еды Лавки в регионах выросли на 72% в апреле 2024 года

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Freepik.com

Жители 6 российских регионов получили возможность заказывать готовую еду «Из Лавки» с доставкой от 15 минут, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала руководитель группы регионов готовой еды Яндекс Лавки Алла Подгорная, россияне стали чаще экономить на приготовлении блюд, заказывая готовую еду.

«В апреле 2024 года объем продаж готовой еды в регионах России вырос на сервисе в среднем на 72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в Лавке», — сказала она.

Сейчас в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде представлены 6 блюд под брендом Яндекс Лавки. В компании отметили, что к концу 2024 года ассортимент блюд в этих городах расширят.

Также блюда от Яндекс Лавки представлены в Москве и Санкт-Петербурге. В них сервис готовит еду на своем производстве и получает ее от крупных поставщиков. В других городах готовые блюда Яндекс Лавки чаще готовят местные производители.

В Яндекс Лавке отметили, что все поставщики сервиса проходят независимую проверку продукции.

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