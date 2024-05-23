«Победа» не прекратит полеты за рубеж из-за санкций

Авиакомпания «Победа» не планирует с июля этого года прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности», - сообщил собеседник агентства.

Как отмечает агентство, ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что авиакомпания с июля прекратит полеты за рубеж из-за американских санкций.

США внесли «Победу» в санкционный список 1 мая.

На прекращение отношений с российской авиакомпанией Минфин США дал срок до 30 июля. Поставки товаров и услуг «Победе» будут окончательно запрещены 30 июня.

Рестрикции вводят запрет на взаимодействие с «Победой» для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории Соединенных Штатов.

Ранее США ввели санкции против десятков российских предприятий.