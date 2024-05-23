Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Победа» не прекратит полеты за рубеж из-за санкций

Компания «Победа» не прекратит с июля полеты за рубеж из-за санкций США

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Авиакомпания «Победа» не планирует с июля этого года прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности», - сообщил собеседник агентства.

Как отмечает агентство, ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что авиакомпания с июля прекратит полеты за рубеж из-за американских санкций.

США внесли «Победу» в санкционный список 1 мая.

На прекращение отношений с российской авиакомпанией Минфин США дал срок до 30 июля. Поставки товаров и услуг «Победе» будут окончательно запрещены 30 июня.

Рестрикции вводят запрет на взаимодействие с «Победой» для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории Соединенных Штатов.

Ранее США ввели санкции против десятков российских предприятий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами