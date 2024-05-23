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Суд отложил апеляцию по иску к «крабовому королю» Кану

Суд принял решение отложить рассмотрение апелляции по иску к бизнесмену Кану

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Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке принял решение отложить рассмотрение апелляции на решение по иску к бизнесмену Олегу Кану, также известному, как «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

«Суд принял решение — заявленное ходатайство удовлетворить с целью обеспечения прав всех лиц, <…> участвующих в производстве. <…> Коллегия считает необходимым перенести рассмотрение апелляционных жалоб на 13 июня», — заявил судья в ходе заседания.

Ходатайство о том, что время апелляции на решение по иску необходимо пересмотреть, подала сторона ответчика после того, как суд принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры на 358,7 млрд рублей к Кану и с ним аффилированным лицам.

Генпрокуратура считает, что Кан и его партнеры через получение квот на вылов биоресурсов от Росрыболовства привели к установлению иностранного контроля над стратегически важными отраслями экономики России.

До этого имущественные и денежные средства дальневосточных рыбоперерабатывающих компаний «Реал Девелопмент» и «Мерлион» перешли в собственность России по решению Арбитражного суда Приморского края.

Ранее журналисты провели расследование рыбного промысла в Северном бассейне.

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