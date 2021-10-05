Гинцбург раскрыл особенности вакцинации подростков «Спутником V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков «Спутником V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пациентам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину будут вводить дважды.

«Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом из-за агрессивности возбудителя. Он призвал родителей школьников привиться против COVID-19, чтобы обезопасить и себя, и детей.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что центр, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», рассчитывает на регистрацию препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

Он подчеркнул, что в ближайшее время все вопросы будут решены. Приблизительно он отметил временной промежуток в октябрь-ноябрь.

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно работает в этом направлении.