В Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день все барьеры для признания российской вакцины «Спутник V» в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты, сообщает РИА «Новости».

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура», — рассказал он журналистам встречи с представителями США в Женеве.

Помимо этого, российская сторона обсудила с Соединенными Штатами идею взаимного признания вакцинных сертификатов, сообщил Мурашко. Министр подчеркнул, что аргументы Москвы были услышаны. РФ надеется получить отклики по данному вопросу, отметил он.

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально. Потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата для профилактики ковид – это разные процессы. Я думаю, что коллеги грамотные, информированные, они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору», — сказал Мурашко.

По его словам, тема взаимного признания вакцинных сертификатов обсуждалась также в ходе двусторонних контактов российской делегации с другими странами-членами ВОЗ, в частности с Францией, Кенией и другими. Глава Миннздрава добавил, что для США этот вопрос является актуальным.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили подходы к оценку эффективности вакцин, «без процедуры переквалификации вакцины для продажи на рынок», резюмировал Мурашко.

В конце сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили, что ждут полный пакет документов от России по «Спутнику V» перед инспекционной поездкой.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.