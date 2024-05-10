В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — отмечается в сообщении, которое появилось в 17:46.

В ведомстве призвали местных жителей не выходить из дома и не подходить к окнам.

10 мая министерство обороны РФ проинформировало, что около 9:30 мск в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты два снаряда. Речь идет о боеприпасах, выпущенных реактивной системой залпового огня «Ольха».

Ранее командир одной из зенитных батарей Вооруженных сил РФ с позывным «Маэстро» рассказал, что зенитчики, входящие в группировку войск прикрытия государственной границы, каждый день сбивают воздушные цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области.

Ранее в небе над Белгородской областью были сбиты 15 снарядов РСЗО «Вампир».