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В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС РФ: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Антон Вергун/РИА Новости

Сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — отмечается в сообщении, которое появилось в 17:46.

В ведомстве призвали местных жителей не выходить из дома и не подходить к окнам.

10 мая министерство обороны РФ проинформировало, что около 9:30 мск в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты два снаряда. Речь идет о боеприпасах, выпущенных реактивной системой залпового огня «Ольха».

Ранее командир одной из зенитных батарей Вооруженных сил РФ с позывным «Маэстро» рассказал, что зенитчики, входящие в группировку войск прикрытия государственной границы, каждый день сбивают воздушные цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области.

Ранее в небе над Белгородской областью были сбиты 15 снарядов РСЗО «Вампир».

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