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Жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей за одобрение поджога военкомата в Красноярске

Омич прокомментировал поджог военкомата в Красноярске и получил крупный штраф

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Shutterstock

Житель Омска получил крупный штраф по делу об оправдании терроризма в соцсетях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального УФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2023 года мужчина оставил положительный комментарий о поджоге военкомата Советского и Центрального районов Красноярска. Он выразил одобрение действиям поджигателя здания, и в отношении комментатора, оставившего запись с личного аккаунта, возбудили уголовное дело.

Россиянина обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. В итоге второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Ранее подросток написал пост о теракте на выступлении Татарского и стал фигурантом дела.

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