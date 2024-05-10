Жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей за одобрение поджога военкомата в Красноярске

Житель Омска получил крупный штраф по делу об оправдании терроризма в соцсетях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального УФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2023 года мужчина оставил положительный комментарий о поджоге военкомата Советского и Центрального районов Красноярска. Он выразил одобрение действиям поджигателя здания, и в отношении комментатора, оставившего запись с личного аккаунта, возбудили уголовное дело.

Россиянина обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. В итоге второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Ранее подросток написал пост о теракте на выступлении Татарского и стал фигурантом дела.