Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

В девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

По данным ресурса, сигналы тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей. При этом в Харьковской области тревога действует уже более восьми часов.

10 мая в Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.