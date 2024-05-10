В Белоруссии сменился глава генштаба

Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ № 192 об увольнении Гулевича.

Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

7 мая генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что часть Военно-воздушных сил (ВВС) перебазирована на запасной аэродром из-за начавшейся в стране проверки сил и средств носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). До этого сообщалось, что армия Белоруссии получила распоряжение президента страны Александра Лукашенко о проведении внезапной проверки средств — носителей тактического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению был приведен дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии охотников переобучат на снайперов.