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В Карелии женщина выбросила кота с четвертого этажа общежития

В Карелии жительница общежития сбросила кота с высоты четвертого этажа

Жительница Карелии выбросила кота с четвертого этажа общежития. Информация об этом появилась в сообществе «Подслушано в Суоярви» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 8 мая в Суоярви. По словам очевидца, жительница комнаты на четвертом этаже местного общежития избавилась от кота, выбросив его на улицу. По предварительным данным, животное выжило.

«Женщина выбросила кота прям с окна. Что за народ?» — возмутился мужчина.

Позже в комментариях под снятым им видео о самочувствии пострадавшего кота рассказала Лейла Титкова.

«Поймали, очень сильно напуган. Вроде с ним все хорошо. Показать кота врачам пока не может, ветеринарная клиника у нас закрыта до 11 мая. Но кот ведет себя хорошо, уже подпускает к себе», — отметила женщина.

Теперь неравнодушные горожане собираются привлечь бывшую владелицу животного к ответственности за жестокое обращение с ним.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и собаку в присутствии ребенка.

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