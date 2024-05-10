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США продлили действие лицензии по операциям с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Минфин США продлил разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы

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Global Look Press

Власти США продлили действие документа, временно разрешающего операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Об этом со ссылкой на американский Минфин сообщает ТАСС.

Действие генеральной лицензии распространяется на компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford International. Она продлена до 15 ноября 2024 года. За этим исключением санкции, введенные США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро.

До того, в апреле, представитель Белого дома Джон Кирби пригрозил, что действие временного разрешения будет аннулировано, если в договоренностях между официальным Каракасом и оппозицией не будет достигнуто значимого прогресса.

6 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США проводят милитаризацию в Латинской Америке и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как в свое время поступили в случае Украины и России.

4 апреля Мадуро отмечал, что на территории региона Эссекибо, который Венесуэла оспаривает у Гайаны с 1834 года, находятся тайные базы американской армии и ячейки ЦРУ. По его мнению, в настоящее время США в лице армии, ЦРУ и компании ExxonMobil контролируют политические и военные структуры Гайаны.

Ранее в Венесуэле поддержали протесты американских студентов против израильской агрессии.

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