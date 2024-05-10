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В Чебоксарах 16-летней девушке грозит 20 лет колонии за распространение наркотиков

Девушке-подростку из Чувашии грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

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Александр Вильф/РИА Новости

В столице Чувашии девушку-подростка заподозрили в сбыте партии наркотиков, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В середине апреля полицейские остановили 16-летнюю подозреваемую, которая собиралась забрать из тайника наркотик массой 43,15 грамма. По версии следствия, она узнала о его местонахождении через интернет.

«Следственное управление разъясняет, что вышеуказанное преступление относится к категории особо тяжких, а наказание за его совершение предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого сотрудники колонии в Тольятти поймали кота, доставлявшего наркотики заключенным. Обнаруженные у кота свертки изъяли и передали на экспертизу. Специалисты установили, что в них находится марихуана, общая масса изъятого наркотика составила около 9 граммов. Что стало с хвостатым наркокурьером, в пресс-службе УФСИН уточнять не стали.

Ранее двухлетняя девочка впала в кому, отравившись каннабисом, спрятанным в «Киндер-сюрпризе».

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