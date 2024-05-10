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В Госдуме отреагировали на ДТП с автобусом в Петербурге

Миронов предложил запретить мигрантам работать на общественном транспорте

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо навести порядок с мигрантами после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание, что водитель автобуса является представителем одной из стран Средней Азии, при этом он гражданин России.

«Я сейчас смотрел видео: то, что водитель (автобуса) не «в адеквате», может быть сердечный (приступ), пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что… не буду ничего дальше говорить. Надо наводить порядок», — заявил Миронов в ходе своего выступления в Госдуме.

Он сказал, что его фракция внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам работать в общественном транспорте, школах и системе образования.

Миронов привел в пример Объединенные Арабские Эмираты, где мигранты работают по системе «кафала» или вахтовым методом: приехали, отработали и уехали из страны без преференций и возможности получить гражданство.

Депутат считает, что у России все получится и без мигрантов, если россиянам «адекватные деньги платить».

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга общественный транспорт оказался в воде. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшем в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

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