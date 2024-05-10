В израильской Беэр-Шеве объявили воздушную тревогу

В израильском южном городе Беэр-Шева впервые с декабря прошлого года прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали на юге Израиля», – говорится в сообщении.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах «Цева Адом», сирены заработали в Беэр-Шеве и ее окрестностях.

Также сигнал тревоги был активирован в населенных пунктах Кирьят-Шмона и Ифтах на севере страны вблизи границы с Ливаном.

На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Утром 10 мая Израиль нанес удар по Рафаху на юге сектора Газа после того, как завершились неудачные переговоры по перемирию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль 7 октября. В тот же день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль одобрил продолжение операции в Рафахе.