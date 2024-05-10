Стал известен состав нового пакета помощи Украине

Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн. В него входят ракеты Patriot, Stinger, боевые машины Bradley и другие боеприпасы, сообщает Politico.

«Пакет, который будет включать передачу оружия, уже имеющегося на складах США, включает новые ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые системы Javelin», – сообщает издание.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на данном этапе конфликта не все союзники Киева вовремя исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Украине. Украинский лидер при этом поблагодарил всех западных лидеров, помогающих Киеву.

8 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа РФ в конфликте на Украине приведет к немыслимо высоким издержкам для американской стороны. Он допустил, что в случае победы на Украине ВС РФ могут не остановиться на достигнутом.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.