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В подконтрольном Украине Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошел взрыв

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Shutterstock

В городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, произошел взрыв. Об этом сообщил назначенный Киевом председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, чьи слова передает локальная газета «Страна.ua».

Согласно информации главы ОВА, незадолго до этого он предупреждал об угрозе баллистики.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что количество взрывов, прозвучавших в Запорожье, увеличилось до двух, на месте прилета поднимается дым.

«Наиболее громко взрывы были слышны в <...> Хортицком и Днепровском районах», — написал он.

Некоторое время назад глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате взрывов в городе Никополе зафиксировали повреждения на административном здании.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что ВКС России стали сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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