«Ахмат» одержал пятую победу подряд в чемпионате России

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Голами в этом поединке отметились Мохамед Конате, который открыл счет на первой компенсированной к первому тайму минуте, и Бернард Бериша, установивший окончательный счет на 62-й минуте поединка.

После этого поражения самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев Советов» 40 очков. Грозненский клуб идет на десятой строчке, имея в активе 35 баллов.

Лидером турнирной таблицы остается петербургский «Зенит», в активе которого 51 очко. «Краснодар» идет вторым, московское «Динамо» закрывает тройку лучших, у команд по 50 очков.

Матч 29-го тура национального первенства самарский клуб сыграет с «Динамо», игра состоится 18 мая в 14:00 по московскому времени. «Ахмат» в предпоследнем туре сразится дома с петербургским «Зенитом». Эта игра состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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