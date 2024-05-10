Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению

Первый раунд переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном завершился в Алма-Ате. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Азербайджан».

«В Алматы завершился первый раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении издания.

10 мая сообщалось, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыли в Дом дружбы в Алма-Ате в Казахстане для переговоров относительно мирного договора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Дипломат также отметила, что Российская Федерация «готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации».

Ранее в Ереване протестующие вышли на улицы против делимитации границы.