Умение быстро бегать связали с долголетием

Ученые из Университета Альберты (Канада) установили, что бегуны-спринтеры, способные пробежать около 1609 метров менее, чем за четыре минуты, живут в среднем на четыре года и восемь месяцев дольше тех, кто не достиг таких выдающихся спортивных результатов. Результаты работы опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В рамках исследования были изучены данные о состоянии здоровья и продолжительности жизни 200 бегунов-спринтеров, которые могли пробежать милю (около 1609 метров) менее, чем за четыре минуты. Отмечается, что на момент начала исследования около 30% спортсменов уже ушли из жизни. Ученые сравнили длительность срока жизни бывших профессиональных бегунов с таковым у нетренированных людей и тех, кто не достиг впечатляющих спортивных результатов.

Выяснилось, что в среднем успешные бегуны жили на четыре года и восемь месяцев дольше. Исследователи предположили, что серьезные физические нагрузки вызывают «положительный» стресс, способный улучшить кровообращение, сохранить сердце сильным, предотвратить развитие рака и помочь избежать сокращающих жизнь диабета и ожирения.

Ученые подсчитали, что для достижения успехов в спорте бегунам, вероятно, приходилось тренироваться вдвое дольше, чем обычным людям, — от девяти до двенадцати часов в неделю. Однако, по словам авторов исследования, стремиться выполнять такой тренировочный объем не нужно. Даже минимальная и средняя физическая активность может принести пользу организму.

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