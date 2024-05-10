Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умение быстро бегать связали с долголетием

BJSM: бегуны на короткие дистанции живут почти на пять лет дольше обычных людей

close
100%
Shutterstock

Ученые из Университета Альберты (Канада) установили, что бегуны-спринтеры, способные пробежать около 1609 метров менее, чем за четыре минуты, живут в среднем на четыре года и восемь месяцев дольше тех, кто не достиг таких выдающихся спортивных результатов. Результаты работы опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В рамках исследования были изучены данные о состоянии здоровья и продолжительности жизни 200 бегунов-спринтеров, которые могли пробежать милю (около 1609 метров) менее, чем за четыре минуты. Отмечается, что на момент начала исследования около 30% спортсменов уже ушли из жизни. Ученые сравнили длительность срока жизни бывших профессиональных бегунов с таковым у нетренированных людей и тех, кто не достиг впечатляющих спортивных результатов.

Выяснилось, что в среднем успешные бегуны жили на четыре года и восемь месяцев дольше. Исследователи предположили, что серьезные физические нагрузки вызывают «положительный» стресс, способный улучшить кровообращение, сохранить сердце сильным, предотвратить развитие рака и помочь избежать сокращающих жизнь диабета и ожирения.

Ученые подсчитали, что для достижения успехов в спорте бегунам, вероятно, приходилось тренироваться вдвое дольше, чем обычным людям, — от девяти до двенадцати часов в неделю. Однако, по словам авторов исследования, стремиться выполнять такой тренировочный объем не нужно. Даже минимальная и средняя физическая активность может принести пользу организму.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить мышцы по мере старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами