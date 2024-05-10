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Президент Азербайджана заявил, что делимитация с Арменией проходит на условиях Баку

Алиев: делимитация между Арменией и Азербайджаном проходит на условиях Баку

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Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Делимитация между Арменией и Азербайджаном проходит на условиях азербайджанской стороны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его слова передает агентство «Sputnik.Азербайджан».

«Делимитация и демаркация проводятся на основе наших условий, и это наша очередная победа», — отметил президент.

10 мая архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране в рамках протестов против делимитации границы с Азербайджаном.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации.

По его словам, процесс делимитации с Грузией длился приблизительно 20 лет, а с Азербайджаном он должен быть ускорен, ведь отсутствие делимитации может стать причиной конфликта.

Пашинян сообщил, что на делимитированных участках будут размещены пограничные войска.

Ранее Пашинян не ответил на требование оппозиции.

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