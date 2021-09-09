Рой ос атаковал воспитанников детсада в Москве

На западе Москвы воспитанников детского сада атаковал рой ос, когда дети возвращались с прогулки вместе с педагоги. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 9 сентября 2021 года. Детсадовцы играли в футбол на небольшом поле на территории учреждения, а когда возвращались, на них налетели осы. Насекомые жалили детей в лицо, забирались под одежу, поэтому дети начали раздеваться на бегу.

Директор детсада сразу вызвала на место происшествия скорую помощь и родителей — у некоторый воспитанников начался сильный отек. Пятерым из шести укушенных врачи дали антигистаминные препараты.

По данным издания, за несколько дней до инцидента под козырьком здания детсада сотрудники нашли большое осиное гнездо. Сотрудники вызвали дезинсекторов, которые уничтожили его.

Ранее сообщалось, что футбольный матч чемпионата Боливии в городе Варнес был прерван во втором тайме после нападения пчел.