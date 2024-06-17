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На службу в ВСУ поступили почти три тысячи осужденных

Washington Post: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных

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Alina Smutko/Reuters

На службу в ВСУ поступили более 2,7 тысяч осужденных мужчин. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, из бывших заключенных формируются штурмовые бригады, находящиеся под командованием обычных военных. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в первую волну планируется мобилизовать четыре тысячи осужденных.

16 июня секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии Торстен Фрай призвал лишить украинских беженцев социальных выплат, чтобы помочь Украине с мобилизацией. По мнению Фрая, выплаты беженцам из Украины «создают совершенно ложные стимулы».

15 июня водитель зерновоза в Одесской области пытался вывезти в кузове грузовика за границу 41 уклониста.

В этот же день в Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию от мобилизации.

Ранее в сеть попали новые кадры насильственной мобилизации в Одессе.

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