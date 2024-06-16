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Общество

Сторонники ИГ захватили сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону и выдвинули требования

Взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО требуют оружие и авто — онлайн-трансляция

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Ирина Гурьева/ТАСС
В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ*, часть из них осуждена за подготовку теракта. Они требует машину и освобождения. Улицы вокруг СИЗО перекрыли, на место прибыл ОМОН. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Трансляция
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11:37

У каждого из шести террористов при себе есть нож — Telegram-канал Baza со ссылкой на видео преступников, которые они снимали после захвата заложников

11:36

В районе СИЗО слышны выстрелы — РИА Новости

11:34

Приказа на штурм не было, продолжаются переговоры — источник регионального news161ru в силовых структурах

На своем видео после захвата заложников террористы говорили, что они «просят Аллаха, чтобы мы не попались к ним в плен живыми».

11:25

Второй из захваченных в Ростове заложников — 23-летний Виктор Кончаков.

Ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии. После чего вернулся домой и последнее время работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены.

Кончаков на видео террористов сидит молча с руками за спиной, не смотрит в сторону преступников, на нем не видно следов каких-то травм.

11:20

Силовики проверяют версию, что кураторы террористов предложили преступникам «завербовать» сотрудников ФСИН для освобождения — источник Telegram-канала Shot

«Среди тех, с кем предложили террористам «договориться», — начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник».

11:17

Следственный комитет возбудил дело о захвате заложников (ст. 206 УК).

11:16

Террористы должны были связываться со своим руководством на воле, «потому что они точно знают, что делать» — член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева

«Шок. Не припомню такого... в истории современной России».

11:10

Среди взятых в заложники в ростовском СИЗО начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма, подтвердила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье. Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже».

Богма попал на видео террористов, они просят его «сказать свои ощущения», заложник в ответ говорит, что «люди настроены серьезно».

11:05

«Пошли ребята, все оцеплено кругом», — очевидец рассказал «Газете.Ru» о происходящем у СИЗО с заложниками.

11:01

Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы выяснить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной террористической ИГИЛ — Telegram-канал Shot

11:00

Службу охраны СИЗО-1 последние нескольких лет признавали лучшей среди изоляторов Ростовской области.

Несколько дней назад УФСИН по региону выпустил репортаж о высоком качестве местной охраны. «Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию осужденных... не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», — говорилось в репортаже.

10:55

⚡Что известно о требованиях террористов:

- Хотят машину, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны, пишет Telegram-канал Shot.

- Также преступники требуют оружие, передавал Telegram-канал Baza. На видео из СИЗО у них нет огнестрела.

10:50

Еще кадры с места событий:

10:50

Сейчас у изолятора все тихо. Внутри работает переговорная группа. Пока предпосылок к штурму нет.

Силовики оцепили центр города, где находится СИЗО.

10:46

⚡Стали известны личности еще трех террористов, предварительно, их завербовали трое других, осужденных за подготовку теракта.

- Один из них 22-летний бывший студент астраханской государственной медакадемии Малик Гандалоев. Задержан в Ингушетии весной 2023 года вместе со своим братом и другом, у них нашли тайник с СВУ.

- Также в группе Сайпудинов М.Ш, осужден за грабеж и разбой (ст. 161 ч.2, ст. 162 УК) и Камнеев Д.В.

10:46

Террористы готовили атаку «несколько месяцев» — ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Силовики уточняют, что преступники были в разных камерах, но поддерживали связь. Есть версия, что их координировали извне, ее будут проверять.

10:43

Силовики пытаются убедить террористов сдаться и отпустить заложников, но безуспешно — Telegram-канал 112

10:40

Трое из захватчиков в в декабре 2023 года получили от 18 до 18,5 лет колонии строго режима за подготовку взрыва в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Это 27-летний Шамиль Акиев, 36-летний Тамерлан Гиреев и 25-летний Азамат Цицкиев. Тогда они приобрели компоненты для бомбы, автомат и два пистолета, но силовики вовремя задержали террористов и сорвали теракт.

10:40

Террористы долго готовились к захвату — источник Telegram-канала 112.

Они заранее ослабили решетку камеры и ждали подходящего момента.

10:35

Террористы вместе с заложниками находятся во внутреннем дворе СИЗО, вооружены складным ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором — ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

10:30

Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге — ФСИН

На место выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

10:24

⚡Что известно о захвате заложников: - Нападавших шестеро, сидели в одной камере. Утром смогли выбить окно в своей камере и проникнуть в дежурную часть, где взяли заложников.

- В плен попали начальник оперативного управления ФСИН в звании подполковника и младший инспектор дежурной службы этого изолятора.

- Террористы опубликовали видео, в котором заявили о своей принадлежности к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Один из них носит характерную для игиловцев черную повязку с арабской вязью белыми буквами, другой демонстрирует черный флаг с той же символикой.

- На видео один из террористов также говорит, что их «группу подготовил сам Аллах».

10:20

Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию происходящего в Ростове-на-Дону, где радикальные исламисты из числа заключенных захватили в заложники сотрудников СИЗО.

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