Сторонники ИГ захватили сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону и выдвинули требования

У каждого из шести террористов при себе есть нож — Telegram-канал Baza со ссылкой на видео преступников, которые они снимали после захвата заложников
Приказа на штурм не было, продолжаются переговоры — источник регионального news161ru в силовых структурах
На своем видео после захвата заложников террористы говорили, что они «просят Аллаха, чтобы мы не попались к ним в плен живыми».
⚡Второй из захваченных в Ростове заложников — 23-летний Виктор Кончаков.
Ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии. После чего вернулся домой и последнее время работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены.
Кончаков на видео террористов сидит молча с руками за спиной, не смотрит в сторону преступников, на нем не видно следов каких-то травм.
Силовики проверяют версию, что кураторы террористов предложили преступникам «завербовать» сотрудников ФСИН для освобождения — источник Telegram-канала Shot
«Среди тех, с кем предложили террористам «договориться», — начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник».
Террористы должны были связываться со своим руководством на воле, «потому что они точно знают, что делать» — член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева
«Шок. Не припомню такого... в истории современной России».
Среди взятых в заложники в ростовском СИЗО начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма, подтвердила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье. Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже».
Богма попал на видео террористов, они просят его «сказать свои ощущения», заложник в ответ говорит, что «люди настроены серьезно».
«Пошли ребята, все оцеплено кругом», — очевидец рассказал «Газете.Ru» о происходящем у СИЗО с заложниками.
Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы выяснить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной террористической ИГИЛ — Telegram-канал Shot
Службу охраны СИЗО-1 последние нескольких лет признавали лучшей среди изоляторов Ростовской области.
Несколько дней назад УФСИН по региону выпустил репортаж о высоком качестве местной охраны. «Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию осужденных... не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», — говорилось в репортаже.
⚡Что известно о требованиях террористов:
- Хотят машину, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны, пишет Telegram-канал Shot.
- Также преступники требуют оружие, передавал Telegram-канал Baza. На видео из СИЗО у них нет огнестрела.
Сейчас у изолятора все тихо. Внутри работает переговорная группа. Пока предпосылок к штурму нет.
Силовики оцепили центр города, где находится СИЗО.
⚡Стали известны личности еще трех террористов, предварительно, их завербовали трое других, осужденных за подготовку теракта.
- Один из них 22-летний бывший студент астраханской государственной медакадемии Малик Гандалоев. Задержан в Ингушетии весной 2023 года вместе со своим братом и другом, у них нашли тайник с СВУ.
- Также в группе Сайпудинов М.Ш, осужден за грабеж и разбой (ст. 161 ч.2, ст. 162 УК) и Камнеев Д.В.
Террористы готовили атаку «несколько месяцев» — ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
Силовики уточняют, что преступники были в разных камерах, но поддерживали связь. Есть версия, что их координировали извне, ее будут проверять.
⚡Силовики пытаются убедить террористов сдаться и отпустить заложников, но безуспешно — Telegram-канал 112
Трое из захватчиков в в декабре 2023 года получили от 18 до 18,5 лет колонии строго режима за подготовку взрыва в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии.
Это 27-летний Шамиль Акиев, 36-летний Тамерлан Гиреев и 25-летний Азамат Цицкиев. Тогда они приобрели компоненты для бомбы, автомат и два пистолета, но силовики вовремя задержали террористов и сорвали теракт.
Террористы долго готовились к захвату — источник Telegram-канала 112.
Они заранее ослабили решетку камеры и ждали подходящего момента.
Террористы вместе с заложниками находятся во внутреннем дворе СИЗО, вооружены складным ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором — ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге — ФСИН
На место выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
⚡Что известно о захвате заложников: - Нападавших шестеро, сидели в одной камере. Утром смогли выбить окно в своей камере и проникнуть в дежурную часть, где взяли заложников.
- В плен попали начальник оперативного управления ФСИН в звании подполковника и младший инспектор дежурной службы этого изолятора.
- Террористы опубликовали видео, в котором заявили о своей принадлежности к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Один из них носит характерную для игиловцев черную повязку с арабской вязью белыми буквами, другой демонстрирует черный флаг с той же символикой.
- На видео один из террористов также говорит, что их «группу подготовил сам Аллах».