Сторонники ИГ захватили сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону и выдвинули требования

11:25

⚡Второй из захваченных в Ростове заложников — 23-летний Виктор Кончаков.

Ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии. После чего вернулся домой и последнее время работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены.

Кончаков на видео террористов сидит молча с руками за спиной, не смотрит в сторону преступников, на нем не видно следов каких-то травм.