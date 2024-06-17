В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Вечером 15 июня на территории Белгорода и Белгородского района была объявлена ракетная опасность.

Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.