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Режим Зеленского обвинили в недоговороспособности

Постпред РФ при ООН Небензя обвинил режим Зеленского в недоговороспособности

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John Minchillo/AP

Режим украинского лидера Владимира Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Москва неоднократно подтверждала готовность к диалогу. Он вспомнил парафированные в 2022 году договоренности между Россией и Украиной, на которых стояла подпись украинской делегации. Он отметил, что быстрый выход на мирные переговоры не был нужен «англосаксонским спонсорам».

Кроме того, Небензя напомнил о том, что глава партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказывал о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вмешался в мирные переговоры и заявил о необходимости продолжать боевые действия.

«Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате - режим Зеленского недоговороспособен», — сказал Небензя.

16 июня украинская журналистка Диана Панченко обратилась к спикеру Верховной рады страны Руслану Стефанчуку с предложением подписать мирный договор с Москвой, так как он, по ее мнению, является единственным легитимным лидером Украины.

В этот же день полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что Владимир Зеленский, запретив переговоры с РФ, загнал Украину в ловушку.

Ранее Зеленский упрекнул Китай за отказ от участия в саммите в Швейцарии.

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