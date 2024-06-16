Военная операция на Украине, день 844-й

8:10

Reuters опубликовал проект предполагаемого заявления по итогам «саммита мира» в Швейцарии:

- Военнопленные должны быть освобождены по формуле все на всех.

- Все «незаконно задержанные» и депортированные украинские гражданские лица должны быть возвращены на Украину.

- Запорожскую АЭС и другие украинские атомные электростанции и установки должна контролировать Украина.

- «Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы».

- Украинская сельхозпродукция должна безопасно поставляться третьим странам.

- Необходимо обеспечить свободное и безопасное торговое судоходство, доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.

- Нужно «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину».