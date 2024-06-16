Военная операция на Украине, день 844-й

Президент России Владимир Путин поздравил военных медиков с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и мужество во время боевых действий на Украине.
Reuters опубликовал проект предполагаемого заявления по итогам «саммита мира» в Швейцарии:
- Военнопленные должны быть освобождены по формуле все на всех.
- Все «незаконно задержанные» и депортированные украинские гражданские лица должны быть возвращены на Украину.
- Запорожскую АЭС и другие украинские атомные электростанции и установки должна контролировать Украина.
- «Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы».
- Украинская сельхозпродукция должна безопасно поставляться третьим странам.
- Необходимо обеспечить свободное и безопасное торговое судоходство, доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.
- Нужно «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину».
Дональд Трамп пообещал «разобраться» с выплатами, которые Украина получает от США.
«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая в нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — заявил политик, выступая в Детройте.