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Политика

Военная операция на Украине, день 844-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 844-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Трамп пообещал в случае победы на выборах «разобраться» с многомиллиардными выплатами, что получает Украина от США. На Украине прогремели взрывы в районе Полтавы. Макрон заявил, что капитуляция Киева не может быть основой мира, а Турция предложила пригласить на «мирный саммит» Россию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:15

Президент России Владимир Путин поздравил военных медиков с профессиональным праздником и отметил их профессионализм и мужество во время боевых действий на Украине.

8:10

Reuters опубликовал проект предполагаемого заявления по итогам «саммита мира» в Швейцарии:

- Военнопленные должны быть освобождены по формуле все на всех.

- Все «незаконно задержанные» и депортированные украинские гражданские лица должны быть возвращены на Украину.

- Запорожскую АЭС и другие украинские атомные электростанции и установки должна контролировать Украина.

- «Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы».

- Украинская сельхозпродукция должна безопасно поставляться третьим странам.

- Необходимо обеспечить свободное и безопасное торговое судоходство, доступ к морским портам в Черном и Азовском морях.

- Нужно «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину».

8:05

Дональд Трамп пообещал «разобраться» с выплатами, которые Украина получает от США.

«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая в нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — заявил политик, выступая в Детройте.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 844-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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