Журналист Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Он работал в ДНР с 2022 года СК пообещал установить причастных к гибели журналиста Никиты Цицаги в ДНР

Военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в селе Никольское под Угледаром в результате удара дронов ВСУ. В Следственном комитете РФ пообещали установить всех причастных к его гибели. Журналисту, который работал в зоне военных действий с 2022 года, было 29 лет. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев пообещал выступить с инициативой о награждении корреспондента орденом Мужества.

Военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в селе Никольское под Угледаром в ДНР.

«Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Других подробностей произошедшего пока нет», — сообщило издание.

Информацию о гибели журналиста подтвердил глава республики Денис Пушилин.

Предположительно, как пишет NEWS.ru, Никита Цицаги погиб при атаке дрона. Журналисту было 29 лет. Помимо NEWS.ru, он сотрудничал с «Лентой.ру», изданиями «Новая вкладка» и «Холод» (признано в РФ иноагентом).

«Последним материалом, который он отправил в редакцию, был фоторепортаж о военнопленных ВСУ, которые содержатся в тюрьмах строгого режима в зоне проведения спецоперации», — рассказывает «Лента.ру».

В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету».

Цицаги работал в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года.

«Он публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями и выяснить, что там происходит. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет», — говорится в публикации NEWS.ru.

5 июня 2023 года Никита попал под обстрел, но выжил, сообщает издание.

«Шесть мин легло рядом, неизвестно, цела машина или нет. <...> И неизвестно, как мы будем выбираться отсюда», — сообщал тогда корреспондент.

В Следственном комитете РФ пообещали установить всех, кто причастен к его гибели.

«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении ведомства.

Российская делегация в ЮНЕСКО обратилась к генеральному директору организации Одри Азуле с требованием осудить убийство Никиты Цицаги (а также Валерия Кожина).

В МИД России также потребовали от гендиректора ЮНЕСКО незамедлительно осудить убийство журналиста.

А в Госдуме призвали наградить корреспондента орденом Мужества посмертно.

«Такие люди, конечно, должны быть награждены, в этом нет никаких сомнений. Он отдал свою жизнь за Родину», — заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Соболев, Пушилин, а также глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразили соболезнования родным и близким Никиты Цицаги. Шадаев назвал его смелым и честным человеком, профессионалом и другом.

«Сочувствую изданиям, лишившимся талантливого корреспондента, скорблю вместе со всем журналистским сообществом, которое теряет коллег», — говорится в сообщении Шадаева, опубликованном на сайте Минцифры.

Это второй случай гибели российского журналиста в результате обстрелов со стороны ВСУ. 13 июня в больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Горловке. Ранения получил также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев (он лишился руки) и офицер сопровождения.