Журналист Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Он работал в ДНР с 2022 года

Военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в селе Никольское под Угледаром в ДНР.
«Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Других подробностей произошедшего пока нет», — сообщило издание.
Информацию о гибели журналиста подтвердил глава республики Денис Пушилин.
Предположительно, как пишет NEWS.ru, Никита Цицаги погиб при атаке дрона. Журналисту было 29 лет. Помимо NEWS.ru, он сотрудничал с «Лентой.ру», изданиями «Новая вкладка» и «Холод» (признано в РФ иноагентом).
«Последним материалом, который он отправил в редакцию, был фоторепортаж о военнопленных ВСУ, которые содержатся в тюрьмах строгого режима в зоне проведения спецоперации», — рассказывает «Лента.ру».
В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету».
Цицаги работал в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года.
«Он публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями и выяснить, что там происходит. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет», — говорится в публикации NEWS.ru.
5 июня 2023 года Никита попал под обстрел, но выжил, сообщает издание.
«Шесть мин легло рядом, неизвестно, цела машина или нет. <...> И неизвестно, как мы будем выбираться отсюда», — сообщал тогда корреспондент.
В Следственном комитете РФ пообещали установить всех, кто причастен к его гибели.
«Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении ведомства.
Российская делегация в ЮНЕСКО обратилась к генеральному директору организации Одри Азуле с требованием осудить убийство Никиты Цицаги (а также Валерия Кожина).
В МИД России также потребовали от гендиректора ЮНЕСКО незамедлительно осудить убийство журналиста.
А в Госдуме призвали наградить корреспондента орденом Мужества посмертно.
«Такие люди, конечно, должны быть награждены, в этом нет никаких сомнений. Он отдал свою жизнь за Родину», — заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Соболев, Пушилин, а также глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразили соболезнования родным и близким Никиты Цицаги. Шадаев назвал его смелым и честным человеком, профессионалом и другом.
«Сочувствую изданиям, лишившимся талантливого корреспондента, скорблю вместе со всем журналистским сообществом, которое теряет коллег», — говорится в сообщении Шадаева, опубликованном на сайте Минцифры.
Это второй случай гибели российского журналиста в результате обстрелов со стороны ВСУ. 13 июня в больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Горловке. Ранения получил также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев (он лишился руки) и офицер сопровождения.