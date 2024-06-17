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В Стокгольме заявили о росте в мире числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности

SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

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Министерство обороны РФ

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости.

SIPRI отметил, что США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль в 2023 году продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы и некоторые из этих ядерных держав развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд.

В исследовании института подчеркивается, что общее число ядерных боеголовок продолжает уменьшаться, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. Эта тенденция в ближайшее годы, скорее всего, ускорится.

По данным SIPRI, из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок в состоянии боеготовности находилось около 9 585.

До этого в МИД России заявили о росте роли ядерного оружия в планировании НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости улучшить качество ядерного оружия стран НАТО.

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