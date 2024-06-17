Белый дом попытался объяснить очередное странное поведение Байдена

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс попытался объяснить странное поведение президента США Джо Байдена на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.

Бэйтс вынужден был отреагировать на публикации американских журналистов, описавших инцидент с застыванием главы государства в Лос-Анджелесе, когда экс-президенту Бараку Обаме пришлось за руку увести Байдена со сцены.

По словам чиновника, президент не застывал, а всего лишь приветствовал со сцены своих сторонников. Но СМИ, не соглашаясь признавать успехи Байдена в экономике и борьбе с преступностью, приписали ему не существующие проблемы.

До этого сообщалось, что президент США застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно.

11 июня сообщалось, что Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком.